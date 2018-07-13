У Эльбруса полтысячи туристов попали в селевой капкан

Тревожные новости приходят из Приэльбрусья (Кабардино-Балкария). Там более 500 туристов, в том числе 207 иностранцев, оказались в ловушке.

В ночь на 13 июля селевой поток закрыл единственную дорогу, ведущую к курорту "Эльбрус". Как сообщил ТАСС руководитель пресс-службы управления МЧС по региону Кантемир Беров, в спасательном ведомстве зарегистрированы 82 группы, находящихся на туристических маршрутах в районе Приэльбрусья.

Ранее сообщалось, что в результате интенсивных осадков произошел вынос грязевой массы на участок федеральной автодороги А158 Прохладный — Баксан-Азау в районе Поляны Нарзанов в Эльбрусском районе КБР.

Сейчас эта дорога перекрыта, на месте работают более 10 единиц техники и 17 человек. МЧС попросило водителей воздержаться от поездок в этом направлении. На всей территории Кабардино-Балкарии из-за опасности разлива рек введен режим ЧС.