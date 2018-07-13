Затмение Солнца Суперлуной в пятницу, 13-го лучше всех было видно пингвинам и кенгуру

Пятница, 13-е в июле отметилась редким природным явлением – солнечным затмением. Луна закрыла ближайшую к Земле звезду на одну треть. Правда, наблюдать затмение можно было только в Австралии и Антарктиде, так что в соцсетях и СМИ даже пошутили, что главными зрителями небесного явления стали кенгуру и пингвины.

Затмение началось в 04:48 по московскому времени в юго-западной части Индийского океана, а закончилось в 07:14 (по Москве) между Новой Зеландией и Антарктидой.

Как отмечается в сообщении Московского планетария в "Фейсбуке", в 2018 году это уже второе частное затмение Солнца – первое было 15 февраля, а следующее будем ожидать 11 августа.

При этом все солнечные затмения — частные и видимые только в приполярных областях южного и северного полушарий Земли.

Кроме того, в ночь на 28 июля ожидается лунное затмение. Причем, в эту ночь на небе взойдет "кровавая Луна", которую можно будет видеть и на территории России.

В эту ночь сойдутся сразу два редких астрономических явления: затмение Луны и "великое противостояние" Марса, который приблизится к нашей планете на максимально близкое расстояние. Красная планета будет видна в небе в виде яркой красноватой точки.