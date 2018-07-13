Освобожден владелец агрохолдинга "Орловская нива", его похитители задержаны

Владелец агрохолдинга "Орловская нива" Сергей Будагов, похищенный во вторник, освобожден, его похитители задержаны, сообщает СУ СКР по Орловской области в пятницу.

"Сотрудниками СКР по Орловской области совместно с МВД России, УФСБ, УМВД России по Орловской и Тульской областям в ходе тщательно спланированной и проведенной спецоперации на территории Тульской области установлено местонахождение Сергея Будагова, который в настоящее время при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии по Тульской области освобожден. Угрозы его жизни и здоровью нет", — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось ранее, 10 июля около садоводческого товарищества неизвестные остановили автомобиль Lexus LX 570, в котором ехал Будагов и его водитель. Угрожая оружием, злоумышленники вывезли их в район Лужковского кладбища. После чего связали водителя и оставили его в салоне автомобиля. Будагова насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека" УК РФ.