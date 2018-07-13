Керимов пришел на заседание Совета Федерации

Сенатор Сулейман Керимов пришел на первое после его возвращения из Франции заседание Совета Федерации, передает телеканал "Россия 24". Во Франции он находился под подпиской о невыезде.

Как сообщалось, осенью прошлого года политика задержали в Ницце и обвинили в незаконной покупке недвижимости и неуплате налогов. Однако две недели назад все обвинения были сняты. Как отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, действия Керимова, который не сбежал, а доказал свою невиновность, заслуживают уважения.