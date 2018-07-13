Появилось видео с места крушения товарного поезда в Карелии

В минувший четверг, 12 июля, в Карелии на перегоне Сиг — Энгозеро днем произошло крушение товарного поезда. Сошли с рельсов 15 вагонов. Сообщается, что при аварии никто не пострадал.

На время проведения восстановительных работ движение по железной дороге было нарушено. Последствия крушения были устранены в пятницу к утру, и в настоящий момент поезда идут с отставанием от графика.