После налета США и их союзников в Сирии погибли 30 мирных жителей

В результате атаки ВВС коалиции во главе с США в сирийских населенных пунктах Багоз-Фаукани и Эс-Суса недалеко от границы с Ираком погибли не менее 30 мирных граждан, сообщает ТАСС.

Удары были нанесены по жилым кварталам. Большинство погибших – женщины и дети. Число жертв может возрасти – многие получили тяжелые ранения.

С начала года в результате налетов авиации США и их союзников в провинциях Дейр-эз-Зор, Хасеке и Ракка погибли сотни сирийцев. Правительство Сирии неоднократно обращалось в СБ ООН с требованием осудить удары коалиции.