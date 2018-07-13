Роналду заплатит почти 19 млн евро за налоговые нарушения

Знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду, перешедший нынешним летом из мадридского "Реала" в туринский "Ювентус", выплатит по соглашению с Налоговым агентством Испании 18,8 млн евро. Игрока обвиняли в сокрытии доходов. Португалец признался в четырех налоговых преступлениях.

Уклонения от выплаты части налогов не приведут к тюремному заключению, поскольку футболист сам пошел на сделку с налоговиками, сообщает ТАСС.

Напомним, что в "Ювентусе" Криштиану Роналду будет получать 30 миллионов евро в год.