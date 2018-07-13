Ураган повалил деревья в турзоне "Бирюзовая Катунь"

Ураганный ветер повалил деревья в особой экономической туристско-рекреационной зоне "Бирюзовая Катунь" на Алтае. Жертв нет, также не пострадали объекты энергоснабжения. Для уборки поваленных деревьев работает бригада из 11 лесников, использующая три единицы техники.

С нескольких зданий в ОЭЗ снесло крыши. Также под деревьями оказались автомобили, сообщает ТАСС. Более серьезный ущерб от урагана в соседней Республике Алтай: пострадали нескольких турбаз, где разрушены туристические домики, без энергоснабжения остались 9 населенных пунктов, также выпал град.

В горной части Алтая 14 и 15 июля ожидаются сильные ливневые дожди, грозы, град. Также ветер будет усиливаться до шквалистого – 22 метров в секунду. До 16 июля в западных районах Алтайского края ожидается высокая пожароопасность.