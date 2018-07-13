Молодая мать устроила дебош в магазине, покусав очевидца

В подмосковном Жуковском женщина устроила погром в продуктовом магазине прямо на глазах у маленького сына. Мать решила покормить ребенка фруктами, не заплатив за товар. Замечание продавца стало поводом для дебоша.

Женщина накинулась на сотрудницу, начала бросать продукты, а потом забралась на прилавок, и стала громить все вокруг. За сценой растерянно наблюдал ее ребенок, которому никак не удавалось успокоить мать. В финале дебоширка покусала одного из прохожих, который пытался ее усмирить.