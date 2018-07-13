США обвиняет во взломе компьютеров Демпартии 12 российских разведчиков

Американские власти предъявили обвинения 12 сотрудникам российской разведслужбы, обвиняя их во взломе компьютерной системы Национального комитета Демократической партии.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на замгенпрокурора США Рода Розенстайна, который заявил, что обвиняемые являются сотрудниками двух подразделений Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Розенстайн проинформировал общественность о том, что на этой неделе он сообщил об этом президенту США Дональду Трампу.

В ходе предвыборной президентской кампании 2016 года неизвестные хакеры взломали компьютерную систему Национального комитета Демократической партии, и через некоторое время опубликовали документы, предназначавшиеся для внутреннего пользования.

Демократы уверены, что эти документы оказали существенное влияние на борьбу за пост президента, позволив победить Трампу.

Спецслужбы США обвинили Москву в причастности к взлому. Россия эти обвинения категорически отвергает.