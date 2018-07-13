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13 июля 201821:31 Александр Хабаров

Трампу здесь не рады: президент США не оценил королевский прием в Британии

Дональд Трамп в направляется в Шотландию, где проведет выходные за игрой в гольф и подготовкой к саммиту Россия-США. Несмотря на совет британского премьера выбрать сдержанный тон для беседы с Владимиром Путиным, хозяин Белого дома рассчитывает на "удивительные результаты" и "хорошие отношения". Официальная часть визита к ближайшему союзнику закончилась в прохладной атмосфере — многотысячным маршем протеста под лозунгом: "Трампу здесь не рады".

Из-за антитрамповских манифестаций центр столицы Великобритании был 13 июля практически парализован.

Визит Трампа вызвал в Лондоне большие эмоции. И не только у тех, кто вышел на акции протеста, а это десятки тысяч человек, но и у британского правительства, которое так долго добивалось того, чтобы сюда приехал американский президент.

В Лондоне понимают, что от Дональда Трампа сейчас зависит многое. Великобритания ищет гарантий, что ее не бросят после того, как она выйдет из Евросоюза. И Трамп играет на этой слабости: то откровенно пинает своего партнера, то с нежностью прижимает к себе. Во время пресс-конференции по итогам переговоров он несколько раз повторил, что отношения между Лондоном и Вашингтоном сейчас превосходные.

Эти слова звучат уже после того, как газета The Sun опубликовала интервью Трампа, в котором он унижает Терезу Мэй, критикуя за неправильные с его точки зрения, переговоры с Евросоюзом, и там же заявляет, каким прекрасным премьером мог бы стать ее главный соперник Борис Джонсон, ушедший в отставку министр иностранных дел. Говорят, что у Трампа такой стиль: сначала как следует загнобить, а потом приступать к переговорам. Но говоря про Владимира Путина, с которым у него предстоит встреча в Хельсинки, Трамп предпочитает за рамки не выходить. И не обращает внимания на слова Терезы Мэй про антироссийское единство и химическую атаку в Солсбери.

Это еще один щелчок Терезе Мэй, которая официальные отношения с Россией фактически уничтожила. Да и с Трампом у нее все непросто. Несмотря на лаковое пожимание рук и то, что американского президента принимали здесь со всей мыслимой помпой. Ради ужина в честь Трампа Тереза Мэй облачилась в красное платье с рискованным вырезом, который позабавил публику.

Кстати, первую леди США за выбранный ей наряд британские пользователи социальных сетей сравнили со сказочной Белль из "Красавицы и чудовища". Лондонцы впечатлились и количеством чемоданов, с которыми прилетела Меланья Трамп.

Вообще, в ходе этого визита американского президента сопровождало около тысячи человек. Чтобы обеспечить безопасность этой делегации, пришлось свозить в Лондон полицейских из других районов страны. Их разместили в ангарах, заставленных сотнями коек. При этом Трамп перемещался в Англии только на вертолете. Это было сделано в том числе и для того, чтобы отделить его от протестующих, которые постарались максимально испортить этот визит.

Все возможные неудобства и неловкости были компенсированы королевским приемом. В замке Виндзор Дональда Трампа торжественно встречали гвардейцы Ее Величества. В программе визита это мероприятие было обозначено, как чаепитие с королевой Елизаветой Второй. Это максимальные почести. Но никто не берется предугадать, как повлияют они на Трампа. И что он напишет в Twitter или скажет в очередном интервью, после того, как закончится этот визит.

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