Китайский летчик закурил на борту пассажирского самолета

В Китае пилот Боинга закурил в кабине электронную сигарету и хотел скрыть это от пассажиров. Но — промахнулся кнопкой и случайно отключил систему кондиционирования. В итоге в салоне резко упал уровень кислорода, пассажирам пришлось надеть маски.

Самолет в автоматическом режиме резко снизился на 6 тысяч метров. На борту было 153 человека. Для них все завершилось относительно хорошо, а вот пилотов теперь уволят и отнимут лицензии.