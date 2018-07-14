В Москве состоялось заседание президиума Совета по межнациональным отношениям

Стратегию государственной национальной политики России до 2025 года обсудили на президиуме Совета по межнациональным отношениям. Новый план мероприятий должны разработать к осени этого года.

"Состояние межнациональных отношений в стране заметно улучшилось, мы хотим это обсудить и внести соответствующие коррективы в стратегию, кроме того, мы хотим обсудить наиболее важные вопросы, которые возникают из задач, которые поставил президент нашей страны в своем новом указе о стратегических целях и задачах развития до 24 года. Они касаются и межнациональных отношений", — отметил Магомедсалам Магомедов, заместитель руководителя Администрации Президента РФ.

"Мы находимся сейчас на таком важнейшем этапе в развитии государства. В соответствии с майским указом, правительство сейчас работает над целым комплексом таких фундаментальных, серьезных документов. Безусловно, конечно, от нашей здесь активности, позиции будет зависеть, какое внимание в этих документах будет уделено государственной национальной политике, уделено внимание. Это, прежде всего, наши национальные проекты: их будет 12. До 1 октября их должны представить, утвердить, рассмотреть", — заявил Виталий Мутко, заместитель Председателя Правительства РФ.