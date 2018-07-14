Бразильский криминальный авторитет вышел из тюрьмы по ошибке

Из-за ошибки тюремного персонала в Бразилии освобожден из тюрьмы известный криминальный авторитет Леомар Оливейра Барбоза по кличке "Плейбой", осужденный за контрабанду наркотиков.

Преступник отбывал наказание сразу по нескольким уголовным делам, по одному из которых защите удалось обжаловать обвинительный приговор. Получившие соответствующее уведомление тюремные надзиратели выпустили заключенного на свободу, хотя должны были удостовериться, что заключенный не осужден по итогам других процессов, сообщает ТАСС.

Власти страны начали расследование. В данном случае необходимо выяснить, идет ли речь об ошибке, халатности или подкупе кого-то из сотрудников тюрьмы. Адвокат криминального авторитета уже заявил, что его доверитель невиновен и добровольно возвращаться в тюрьму не намерен.