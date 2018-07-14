Скончался фигурант "дела Кировлеса" Петр Офицеров

Светлана Давыдова, адвокат предпринимателя Петра Офицерова, ранее осужденного по "делу Кировлеса", сообщила о кончине своего доверителя. На своей станице в соцсети Facebook она написала: "13 июля 2018 года ушел из жизни Петр Офицеров. О дате, времени, месте прощания семья Петра информирует всех сочувствующих позже".

По версии следствия, договор поставки лесопродукции с унитарным предприятием "Кировлес" на заведомо невыгодных для последнего условиях был заключен Алексеем Навальным и предпринимателем Петром Офицеровым, напоминает РИА Новости. Позже переданные по этому соглашению лесоматериалы на сумму 16,1 миллиона рублей были растрачены.

Суд дважды рассматривал дело "Кировлеса": в ходе первого процесса бывший советник губернатора Кировской области на общественных началах Алексей Навальный, не признавший вину и считающий дело политически мотивированным, получил условный срок – пять лет заключения, напоминает РИА Новости. Петр Офицеров был приговорен к четырем годам колонии.

После постановления Европейского суда по правам человека, который нашел нарушения прав подсудимых при судебном разбирательстве, но не обнаружил политической мотивации, приговор был отменен Верховным судом РФ. В ходе повторного разбирательства по делу "Кировлеса" Алексей Навальный вновь был приговорен к пяти годам условно, данный приговор признан законным и обоснованным. Петру Офицерову реальный срок заключения был заменен на условный.