Совершено нападение на дом экс-лидера ирландских националистов

В пятницу, 13 июля, в Белфасте подвергся нападению дом бывшего лидера ирландской партии "Шинн фейн" Джерри Адамса — в сторону здания было брошено взрывное устройство. В результате инцидента никто не пострадал. Ранее аналогичная атака была совершена на дом члена той же партии Бобби Стори.

С 1983 года по февраль текущего года Джерри Адамс возглавлял партию ирландских националистов и сыграл важную роль в мирном разрешении вооруженного конфликта в регионе, напоминает ТАСС.

По информации британского телеканала Sky Newes, на протяжении последних нескольких ночей в Северной Ирландии происходят беспорядки. Как считает полиция, их зачинщиками являются представители "Новой ирландской республиканской армии".