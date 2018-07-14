Россиянин Тимур Моргунов стал третьим на "Бриллиантовой лиге"

В столице Марокко Рабате продолжается этап "Бриллиантовой лиги". В первый день соревнований российский легкоатлет Тимур Моргунов, выступающий под нейтральным флагом, занял третье место в прыжках с шестом.

Россиянин со второй попытки преодолел планку на высоте 5,80 м, а затем совершил три неудачных прыжка, пытаясь взять высоту 5,86 м, отмечает ТАСС. Победителем в итоге стал американец Сэм Кендрикс, который установил рекорд соревнований в Рабате (5,86). Второе место занял поляк Павел Войцеховский с результатом 5,80 м, который он установил в первой попытке и поэтому опередил Моргунова.

Турнир в Рабате стал для 21-летнего россиянина первым международным стартом на взрослом уровне.