Уроженки Чечни зверски убиты афганскими боевиками

Три уроженки Чечни, входившие в террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в России), были захвачены в плен и убиты на северо-западе страны в провинции Джаузджан. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителей штаба 209-го корпуса Национальной армии Афганистана, который дислоцируется в провинции Мазари-Шариф.

Как сообщают афганские военные, перед убийством пленные женщины были изнасилованы. По данным источника, жестокое убийство совершено боевиками радикального движения "Талибан" (движение запрещено в России).

Бои между радикальными группировками продолжаются в уезде Дарзаб четвертый день. Талибы наступают на позиции боевиков ИГИЛ с запада и с юга. Потери с обеих сторон уже превысили сто человек.

Ранее Афганистан вошел в тройку стран, самых опасных для женщин. В этом рейтинге страна заняла второе место, уступив Индии только. Афганистан стал опасной для женщин страной в трех категориях: насилие, доступ к медицине, доступ к экономическим ресурсам. Здесь женщины находятся в опасности в течение 17 последних лет.