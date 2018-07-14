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14 июля 201811:33

Умер один из пострадавших при взрыве на объекте "Сургутнефтегаза" в ХМАО

Один из семерых пострадавших при взрыве на одном из предприятий "Сургутнефтегаза", произошедшем накануне, умер от полученных травм. Еще одного пострадавшего накануне прооперировали, он остается в тяжелом состоянии в травмцентре Сургута.

Травмы, полученные остальными пятью пострадавшими, нетяжелые, угрозы их жизни нет, рассказал РИА Новости руководитель департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Алексей Добровольский.

Накануне утром на складе ремонтно-механического цеха компрессорной станции в промзоне Лянтора Сургутского района взорвался агрегат для очистки промышленных труб. По данным прокуратуры, ЧП произошло в цеху нефтегазодобывающего управления "Лянторнефть" — дочернего предприятия "Сургутнефтегаза".

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда. По версии следователей, причиной взрыва была разгерметизация одной из литиевых батарей, обеспечивавших работу агрегата. В результате батарея разорвалась после взаимодействия с кислородом, рабочие травмированы элементами оборудования.

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