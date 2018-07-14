В Кемерове начали снос торгового центра "Зимняя вишня"

В субботу в Кемерове строительная техника начала расчистку территории у торгового центра "Зимняя вишня". За два дня специалисты разберут и увезут оборудование, не пострадавшее при пожаре 25 марта этого года, пишет ТАСС. Для повторного использования пригодны шлагбаумы и вентиляционные установки.

В понедельник из Екатеринбурга прибудет тяжелая техника, с помощью которой начнут сносить стены торгового центра.

В целом, "Зимняя вишня" состоит из семи зданий. В мае строители наполовину разобрали строение, в котором работали баня, сауна и автомойка. Собственники безвозмездно передали администрации города Кемерова недвижимое имущество "Зимней вишни".

По планам властей, к 1 сентября на месте ТЦ построят мемориал погибшим при пожаре и разобьют сквер. В огне погибли 60 человек, в том числе детей.