ДТП в Адыгее: один погибший, один пострадавший

Один человек погиб и еще один пострадал в аварии в Тахтамукайском районе Адыгеи неподалеку от Краснодара. ДТП произошло близ поселка Яблоновский: водитель автомобиля Hyundai столкнулся с маршрутным микроавтобусом.

Последний только направлялся на свой маршрут в Краснодар, пассажиров в маршрутке не было, передает ТАСС. В результате столкновения погиб водитель иномарки, также находившийся в автомобиле один. Водитель маршрутки доставлен в больницу с травмами, рассказали в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.