Дэйли Блинд может вернуться в "Аякс" из Манчестера

Игрок обороны футбольной сборной Голландии и английского клуба "Манчестер Юнайтед" Дэйли Блинд может вернуться в амстердамский "Аякс". По сообщению инсайдера из стана "МЮ" клубы уже согласовали трансфер 28-летнего голландца.

Напомним, что Блинд перешел в стан "дьяволов" из "Аякса" за 15,6 млн евро, его стоимость за это время почти не изменилась: голландцы готовы заплатить за защитника 16 млн евро. Впрочем, в случае выполнения некоторых дополнительных условий сумма трансфера может вырасти до 20 млн евро.