Липецкий авиацентр одним из первых получит новейшие истребители Су-57

Липецкий авиацентр ожидает поступления новейших истребителей пятого поколения Су-57. Как рассказал начальник центра генерал-лейтенант Юрий Сушков, Су-57 дополнят группу проверенных временем машин Су-35 и Су-30СМ, пишет РИА Новости.

Липецкие летчики оценят возможности истребителя, разработанного для завоевания господства в воздухе, сразу после пилотов Государственного летно-испытательного центра Минобороны имени В.П. Чкалова в Ахтубинске.

Командование Воздушно-космических сил России поставило перед Липецким авиацентром задачу усовершенствование летных методик для Су-57, что, в свою очередь, послужит увеличению боевого потенциала авиации.

Генерал-лейтенант Андрей Юдин заявил, что "липецкие летчики — лучшие летчики России, которые выполняют любые задачи, которые ставит им руководство страны, в том числе, и в Сирийской Арабской Республике".