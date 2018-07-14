Актриса Марианна Рубинчик госпитализирована с ожогами более половины тела

Известная актриса Марианна Рубинчик госпитализирована в московскую больницу с ожогами более 50% тела, в том числе лица и рук.

Известно, что пожар случился в конце июня: артистка заснула с горящей сигаретой. Ее отвезли в ожоговый центр в Подмосковье, потом перевели в реанимацию одной из московских больниц, передает Пятый канал.

Марианна Рубинчик родилась 21 марта 1974 года. В 1995 году закончила ВГИК.



Дочь известного кинорежиссера Валерия Рубинчика и киноактрисы Валентины Шендриковой.

Известна по фильмам "Нанкинский пейзаж", "Черный клоун", "Русская пицца", а также сериалу "Час Волкова".



