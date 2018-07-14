В Лос-Анджелесе перевернулся автобус: 25 пострадавших

В американском Лос-Анджелесе (штат Калифорния) минувшей ночью перевернулся пассажирский автобус. В аварии пострадали 25 человек, четверо из них находятся в критическом состоянии.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую службу пожарной охраны, автобус перевернулся на автостраде, в нем было 32 взрослых пассажира.

Ликвидировать последствия ДТП приехали 84 сотрудника пожарной охраны. Всех пострадавших доставили в больницу. О причинах аварии ничего не сообщается.