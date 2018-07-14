Гройсман: правительство Украины ввело 10 новых методов борьбы с контрабандой

Украинский премьер Владимир Гройсман сообщил, что поступления в бюджет Украины почти на 3 миллиона долларов увеличились благодаря борьбе с контрабандой на границе.

Кабмин Украины в июне утвердил план действий по борьбе с контрабандой на таможне, когда происходит сращивание различных правоохранительных структур.

Гройсман также проинформировал, что правительство ввело 10 принципиально новых методов борьбы с контрабандой, усилили ответственность таможенных органов, передает РИА Новости.

Также МВД позволили работать с базами данных таможенников.