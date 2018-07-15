Правительство Гаити ушло в отставку после протестов из-за цен на топливо

Президент Гаити принял отставку правительства после произошедших в стране массовых беспорядков. Поводом для них стало решение правительства резко повысить цены на автомобильное топливо.

Беспорядки в столице Гаити Порт-о-Пренсе и других городах начались после объявления властей о повышении цен на бензин на 38%, на дизельное топливо на 47% и на керосин на 51%.

Протестующие перекрывали дороги, поджигали автомобили и покрышки. По меньшей мере три человека погибли. Затем правительство временно отменило повышение цен. Между тем профсоюзы работников транспорта, оппозиция и крупные компании продолжали требовать отставки премьер-министра.

Повысить стоимость топлива власти Гаити собирались с целью сокращения огромного бюджетного дефицита, сообщает ТАСС.