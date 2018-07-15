В Ростовской области молния ударила в людей

В городе Шахты Ростовской области в результате удара молнии погибла беременная девушка, еще пять человек пострадали. Трагедия произошла накануне, пострадавшие отдыхали на природе.

Как рассказал агентству ТАСС источник в экстренных службах области, погибшей девушке было 25 лет. Пятеро пострадавших госпитализированы в кардиологическое отделение.