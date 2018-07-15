Мэнни Пакьяо нокаутировал Лукаса Матиссе и завоевал титул WBA

Знаменитый филиппинский боксер Мэнни Пакьяо нокаутом победил аргентинца Лукаса Матиссе в бою за звание регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг. Бой прошел в столице Малайзии Куала-Лумпуре.

Судья остановил поединок в седьмом раунде, когда филиппинец в третий раз отправил соперника на настил ринга. Отметим, что Пакьяо победил нокаутом впервые за 9 лет. Филиппинец является единственным боксером в истории, становившимся чемпионом мира в восьми весовых категориях.