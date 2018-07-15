ДНР: украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе

За минувшие сутки зафиксировано два обстрела самопровозглашенной Донецкой Народной Республики с украинской стороны.

Об этом говорится в ежедневной сводке Совместного центра контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

Огонь велся на Донецком направлении, уточняется в сводке. Специалисты центра уточняют: по территории ДНР выпущены две гранаты РПГ, 34 снаряда из станкового гранатомета, зафиксирован выстрел из крупнокалиберного стрелкового оружия.

В зоне обстрела оказались Васильевка и Докучаевск. Жертв среди мирного населения нет, строения и инфраструктура не пострадали.

Накануне представительство ДНР сообщало о четырех нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков​​​, несмотря на так называемое "хлебное перемирие". Оно действует с 1 июля 2018 года. По условиям перемирия, стороны конфликта обязуются соблюдать "всеобъемлющий, устойчивый и бессрочный режим прекращения огня". Режим тишины должен соблюдаться на период с полуночи 24 июня по 31 августа включительно для того, чтобы дать возможность аграриям спокойно убрать урожай. Однако стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в обстрелах.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.