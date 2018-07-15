Российские школьники вернулись с шестью медалями Международной математической олимпиады

Российские школьники — победители Международной математической олимпиады — вернулись в Москву. С собой они привезли пять золотых и одну серебряную медали, и второе место в общекомандном зачете. На этот раз удалось даже обогнать сборную Китая — одного из самых сильных соперников.

— Поздравляем!

Задача была — войти хотя бы в пятерку лучших, но россияне шутят, что в этот раз, как и национальная сборная по футболу, слегка перестарались. Пять золотых и одна серебряная медали, второе место в общекомандном зачете, впереди с небольшим отрывом — лишь сборная США. И это при том, что на прошлых соревнованиях наши школьники были лишь 11-ми. В этот раз тренер решил сменить тактику, да и готовились к первенству по восемь часов в день.

"Это были задачи с нетривиальной идеей, у которых простое решение, но до него сложно додуматься, — рассказывает золотой медалист Международной математической олимпиады Егор Рябов. — Сделать инверсию в точке X. Еще про изогональное сопряжение забыл упомянуть!"

Олимпиада, хоть и математическая — тоже спортивное соревнование, в котором важны не только техника, но и крепкие нервы. Два тура по 4,5 часа — такой марафон не каждый выдержит.

"Те люди, которые не умеют справляться с напряжением, которые не спортсмены в классическом смысле — то есть, не готовы прийти и выложиться на полную — конечно, у них получаются результаты гораздо хуже. Но помимо интеллекта мы работали и над тем, чтобы улучшать результаты, меньше уставать. Над тем, как надо работать, когда ты уже устал, а у тебя осталась одна задача", — говорит главный тренер сборной России по математике Кирилл Сухов.

В том, что эти школьники — будущее российской математики, — не сомневаются ни доценты, ни профессора. Медали — это, конечно, всегда приятно, но с такими талантами и новые научные открытия не за горами.

"Есть престижная Филдсовская премия в области математики, это некий аналог Нобелевской премии. Так вот, практически все молодые люди, которые получают Филдсовские премии, в прошлом — победители международных олимпиад", — говорит руководитель команды России на Международной математической олимпиаде Назар Агаханов.

Следующая Международная математическая олимпиада пройдет в Великобритании, а в 2020 году первенство примет Россия. В родных стенах наши "интеллектуальные спортсмены" уж точно уступать победу никому не станут.