Не рассчитали: бельгийским фанатам вернут более 100 млн евро за купленные телевизоры

Одна из бельгийских компаний по продаже электроники, которая перед стартом чемпионата мира пообещала покупателям возместить стоимость телевизоров, если национальная сборная сумеет забить на турнире больше 15 мячей на турнире в России, собирается исполнить свое обещание.

Перед матчем за третье место со сборной Англии (2:0) на счету было 14 мячей, сейчас стало 16.

"Наши дьяволы забили больше 15 мячей во время чемпионата мира! Это означает, что мы собираемся заплатить тысячам клиентов, которые купили телевизор!" – говорится в сообщении компании, которое цитирует Чемпионат.com.

Отметим, что возвратом денег будет заниматься британская страховая компания, с которой предварительно был подписан договор. Всего в рамках акции проданы тысячи телевизоров на общую сумму более 100 миллионов евро.