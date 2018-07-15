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Футбол-2018 1 минута назад
Угадает ли Далич тактику Дешама?
15 июля — день решающего сражения не только для футболистов, но и для болельщиков. Кто победит?
"Играй, моя Хорватия!" — группе Zaprešić Boys подпевает вся страна. Авторы главного футбольного гимна уверены: как бы ни закончился этот матч, для хорватские футболисты вернутся из России героями.
Младен Милетич — спортивный журналист, как и вся его команда крупнейшей газеты Хорватии, ночует в редакции. После победы над Англией футбол — только на первой полосе.
Вот один из заголовков: "Хорватия — любовь, которая не может пройти". Хотя букмекеры считают фаворитом французскую сборную, наши хорватские коллеги предлагают на это не ориентироваться. Состав – сильнейший: у хорватов только два представителя национального чемпионата, остальные 20 — легионеры клубов, среди которых "Реал", "Барселона" и "Ювентус". Выиграть могут, уверен Младен, не только как болельщик, но и как журналист.
"Конечно могут, потому что они верят в себя. Такие наши футболисты, как Морич, Ракитич, играли в финалах Лиги чемпионов. В финалах всегда — настроение, всегда психологический настрой, но и тактика", — считает Милетич.
Капитан хорватской сборной — теперь главный претендент на "Золотой мяч" чемпионата мира. Первый матч сезона он провел почти год назад и теперь выигрывает все подряд, в том числе и Лигу чемпионов, без какого-либо отпуска.
Капитан, который поведет вперед свою сборную в историческом финале, 28 лет назад уже хорошо управлял партерами на поле. Кадры, на которых Модрич пасет коз в горах, обнаружил у себя хорватский документалист.
Наша съемочная группа уже побывала на родине Модрича. Теперь на этих горах — только минные поля, оставшиеся со времен югославской войны.
Стадион ФК "Марсония" в Славонски-Брод, где Марио Манджукич совершал свои первые шаги и играл с 7 до 17 лет, пока не перешел в клуб "Загреб". А теперь может еще и чемпионом мира стать
Марио поддерживает родной город материально — не только закупает экипировку и инвентарь для футбольного клуба, но и снабжает местную пожарную команду. Неудивительно, что у сборной такая мощная поддержка болельщиков. Во главе — президент страны Колинда Грабар-Китарович.
"Я взволнована, нервничаю и в то же время предвкушаю. Смешалось чувство надежды и гордости за нашу команду", — призналась Грабар-Китарович.
Что-то похожее уже было 20 лет назад, когда сборная Хорватии взяла бронзовую медаль чемпионата мира. Проиграли в полуфинале тогда как раз-таки французам во главе с капитаном Дидье Дешамом. Мирослав Блажевич по прозвищу Чиро был тренером той легендарной сборной. Теперь сборную возглавляет его ученик Златко Далич.
Далича здесь называют творцом величайшего успеха хорватской сборной, хотя до этого он не был суперзвездой ни как футболист — играл только в югославском и хорватском чемпионатах — ни как наставник — тренировал в Албании и Саудовской Аравии.
"До этого дня я никогда Даличу не давал советов, он мне рассказывал свою тактику, и я ее одобрял, но в этот раз позволю себе дать один совет", — сказал Мирослав Блажевич, экс-главный тренер сборной Хорватии.
Совсем скоро станет известно, угадал ли Златко Далич тактику Дидье Дешама.
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