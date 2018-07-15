Гонщик Katusha-Alpecin Мартин снялся с "Тур де Франс"

Российско-швейцарская команда Katusha-Alpecin, участвующая в многодневной велогонке "Тур де Франс", понесла новую серьезную потерю: немецкий гонщик Тони Мартин снялся с "Большой петли" из-за травмы. Спортсмен упал за 15 км до финиша 8-го этапа гонки.

Немец смог завершить этап, но после его окончания был доставлен в больницу. Медицинское обследование выявило у гонщика компрессионный перелом позвоночника. Мартин стал уже вторым гонщиком Katusha-Alpecin, сошедшим с "Тура-2018". После пятого этапа с гонки снялся хорват Роберт Кишерловски.