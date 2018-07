Гонщик Katusha-Alpecin Мартин снялся с "Тур де Франс"

Российско-швейцарская команда Katusha-Alpecin, участвующая в многодневной велогонке "Тур де Франс", понесла новую серьезную потерю: немецкий гонщик Тони Мартин снялся с "Большой петли" из-за травмы. Спортсмен упал за 15 км до финиша 8-го этапа гонки.

#TDF2018 Unfortunately @tonymartin85 won‘t start tomorrow in stage 9. A spinal fracture (vertebral compression fracture) makes it impossible to continue @LeTour. Speedy recovery, #panzerwagen! #raceasafamily