Тренерский штаб "трехцветных": наша игра с Хорватией будет всем на зависть

В отличие от хорватского тренера Дидье Дешам — звезда французского футбола, и он может стать третьим человеком в истории, которому удалось выиграть чемпионат мира в качестве игрока и в качестве тренера.

Матч еще не начался, а Франция уже празднует. Самая большая фан- зона в Париже — прямо у Эйфелевой башни, на 90 тысяч человек. Это больше, чем "Лужники", и все болеют за французов.

На улицах творится безумие. Люди останавливают машины, грузовики, обнимаются и радуются, причем популярна не только "Марсельеза", но и кричалка, взятая у Исландии. Так чем Франция будет удивлять?

Французская сборная — звездная и самая дорогая из всех команд, приехавших в Россию. Килиан Мбаппе — 120 миллионов евро, Антуан Гризман — 100 миллионов, Поль Погба — 90 миллионов евро. Кто сегодня забьет?

На стороне французов и время — у них был лишний день отдохнуть — и отсутствие травмированных игроков.

"Что касается нас, мы блестяще сыграли в полуфинале, и единственное, чем мы удовлетворимся, — это победа в финале. Эта игра будет всем на зависть", — уверен один из тренеров французской сборной. Тем более что в копилке сборной и тренеров богатый опыт.

Впрочем, спортивные фирмы уже подготовились и напечатали майки с двумя звездами — пока 20 тысяч экземпляров. В продажу их готовы пустить уже 16 июля. Уверен в победе красно-бело-синих и глава МВД Франции Жерар Коллон. "Я заключил пари с хорватом, счет будет 0:2", — сказал он.

Каким бы ни был результат игры, Париж сегодня будет в огне. Безопасность по всей стране должны обеспечивать около 110 тысяч полицейских и жандармов, но даже они признаются: сдержать или разогнать разгоряченную толпу в радости или в горе будет крайне трудно.