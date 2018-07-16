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Археология и история 11 минут назад
Лошади, бронза и саркофаги: в Китае обнаружили 2700-летний некрополь эпохи Вёсен и Осеней
Крупный погребальный комплекс возрастом 2700 лет, включающий 21 гробницу, шесть погребальных ям с останками 28 жертвенных лошадей, 500 артефактов из меди, бронзы, нефрита и керамики – открытие, безусловно, замечательное, однако не уникальное для Китая, где постоянно находят что-то невероятное. Уникально то, что новость об открытии в кой-то веки снабжена фотоподробностями. Читаем, разглядываем.
В июле прошлого года, при строительных работах по расширению химического завода в уезде Има (провинция Хэнань), были обнаружены древние бронзовые артефакты. Это стало началом масштабных раскопок всей окружающей территории, что и привело к открытию крупного погребального комплекса.
В древнем Китае, с его почти маниакальным культом предков, погребальный обряд и жертвенные дары так строго регулировались, что находки сами говорят о статусе покойных и хронологии некрополя.
Из 21-го захоронения в Име только одно было «простым», остальные 20 – это массивные, дорогие саркофаги.
Саркофаги из некрополя в Име, Саньмэнься, провинция Хэнань. Фото: ImagineChina
В шести жертвенных ямах захоронены останки 28 лошадей. Все лошади лежат на боку, рядом с их скелетами археологи обнаружили останки собак.
Останки жертвенных лошадей. Фото: ImagineChina
Дорогая бронзовая утварь лишний раз подтверждает высокий статус погребенных: здесь нашли четыре жертвенных котла-треножника дин (для подношений мясной пищи) и четыре ритуальных сосуда гуй (для зерна). Этот список, возможно, скоро пополнится новыми находками, ведь по правилам древнекитайского ритуала ле-дин количество сосудов дин всегда было нечетным, а количество сосудов гуй – четным, причем количество гуй должно быть на один меньше, чем дин.
Исследователи полагают, что погребальный комплекс принадлежал высокородной семье, жившей в начале или середине эпохи Чуньцю (более известной как эпоха Вёсен и Осеней, 722 — 481 год до н. э.). До радикальной реформы ле-дин около 600 года до нашей эры по количеству дин в погребении можно было прямо судить о статусе покойного: князю полагалось 9 дин, простому воину – один. Тогда как после 600-го года признаки этого специфического погребального ритуала находят только в захоронениях верхушки древнекитайского общества.
Китайские археологи пока не делятся своей интерпретацией находки, вернее, необычно равного количества найденных сосудов – четыре дин и четыре гуй, — однако в прессе уже появились сообщения, что гробницы принадлежали княжеской или даже царской семье.
Археологи представляют бронзовые артефакты прессе. Фото: ImagineChina
Выяснение статуса покойных, возможно, самая простая из предстоящих археологам задач – во многом благодаря тем самым бронзовым сосудам, которые стали материальным воплощением древнекитайского мышления с его истовым почитанием предков, правил и ритуалов.
«Именно на этих сосудах (типа дин, гуй и др.) чаще всего встречаются надписи по большей части ритуального характера, которые обычно помещались на внутренней стенке или дне сосуда, снаружи украшенного богатым орнаментом. Наряду с упоминаниями о ритуалах и жертвоприношениях, о храмах и предках в надписях на древнекитайских бронзовых сосудах имеется немало сведений и о других сторонах жизни, что делает их необычайно ценным источником», — писал в своей книге «Культы, религии, традиции в Китае» наш соотечественник Л.С.Васильев.
Бронзовые сосуды, найденные при раскопках некрополя в Име. Фото: ImagineChina
Исследователи особо отметили прекрасную организацию некрополя и отличную сохранность останков и артефактов. «Похвалу» археологов можно понять: это значит, что семейные владения хорошо управлялись, а погребения, как положено, планировались заранее и следовали четкой ритуальной системе. В наши дни хорошая сохранность некрополя позволит исследователям получить более детальное представление о ритуальных обрядах эпохи Чуньцю, изучить передовые технологии, материалы и способы производства, которые могла себе позволить богатая благородная семья. Заботливо организованные и хорошо сохранившиеся погребения – большая редкость в археологической практике.
Однако подобная находка – не первая в богатом на открытия Китае. В прошлом году в той же провинции Хэнань (городской округ Синьчжэн) исследователи обнаружили 2400-летнюю гробницу с останками знатных семейств Чжэн, удельного царства эпохи Вёсен и Осеней. Количество находок и вид некрополя поражает воображение: здесь уже найдено более 3000 захоронений, а также 18 жертвенных ям с колесницами и останками лошадей. В одной только «яме № 3», самой крупной из 18-ти, ученые обнаружили скелеты 122 лошадей и 4 колесницы.
Исследование «ямы № 3» погребального комплекса царства Чжэн. Фото: news.cn
В 2011 году, тоже в провинции Хэнань близ города Лоян, археологи нашли почти 3000-летний некрополь эпохи Чжоу – с непременными останками жертвенных лошадей и деревянными колесницами…
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