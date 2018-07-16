Рим одним из первых отдаст голос за снятие санкций с Москвы
Италия станет одним из первых голосов, агитирующих за снятие санкций ЕС против России, передает РИА Новости.
Как заявил министр внутренних дел страны Маттео Сальвини на пресс-конференции в Москве, Италия движется к цели снятия санкций с РФ, в связи с чем до конца года планирует ряд мероприятий.
"Италия хочет преодолеть санкционный режим, открыть каналы диалога. Европейские банки смогут открывать кредиты малым и средним российским фермам", — отметил министр.
По словам Сальвини, во второй половине октября предполагается разговор с президентом РФ относительно сотрудничества итальянских и российских ферм.
Как известно, отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Обвинив Россию во вмешательстве, Запад ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяв курс на импортозамещение. При этом российские власти не раз заявляли, что разговаривать на языке санкций — контрпродуктивно.
Россия не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию.
Ранее сообщалось, что 5 июля Совет ЕС принял решение продлить экономические санкций против РФ еще на полгода — до 31 января 2019 года.
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