Пьяный водитель насмерть сбил маму с дочкой в Горячем Ключе

Жительница Горячего Ключа и ее пятилетняя дочь погибли под колесами легкового автомобиля, когда в темноте перебегали дорогу вне пешеходного перехода. Камера наблюдения зафиксировала момент смертельного ДТП.

Трагический инцидент произошел около 23 часов вечера 13 июля на Псекупской улице: 36-летний владелец Toyota Camry двигался на высокой скорости и поздно заметил пешеходов, так что не успел среагировать. На кадрах видно, что после столкновения машина вылетела на встречную полосу, снесла дорожный знак и едва не сбила двух человек на тротуаре.

От полученных травм 38-летняя женщина и ее пятилетняя дочь скончались на месте. Водитель скрылся, бросив автомобиль, но его быстро нашли — как оказалось, он сел за руль в пьяном виде. Теперь мужчине грозит до девяти лет лишения свободы.