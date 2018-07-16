Болельщик, обливший Жириновского пивом, сел на 14 суток

Суд приговорил Глеба Струнникова к двум неделям ареста за то, что он облил пивом депутата Госдумы Владимира Жириновского. Инцидент произошел 15 июля на Никитской улице в Москве. Полиция сразу схватила злоумышленника и отвезла в отделение, сообщает агентство "Интерфакс".

Суд квалифицировал действия Струнникова как мелкое хулиганство и приговорил к соответствующему наказанию.