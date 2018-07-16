Бога Кузю признали виновным в побоях и мошенничестве

Пресненский суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении лидера секты "бога Кузи" Андрея Попова в рамках уголовного дела об избиении адептов и мошенничестве на сумму более 7 миллионов рублей.

Как передает ТАСС, в рамках вынесения приговора Попову и трем другим фигурантам дела, судья Елена Абрамкина сообщила о доказанности вины подсудимых, признав, что "Кузя" создал религиозное объединение, чья деятельность была сопряжена с насилием над адептами.

Представитель государственного обвинения попросила суд приговорить Попова к семи годам колонии общего режима, главного бухгалтера секты Галину Маркевич — к пяти годам, Надежду Розанову и Жанну Фролушкину — к шести годам лишения свободы.

Все подсудимые были задержаны в сентябре 2015 года в рамках уголовного дела по статьям "мошенничество в особо крупном размере" и "создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью".

Андрей Попов создал секту в сентябре 2007 года. Он провозгласил себя владыкой Романом — "богом Кузей". Деятельность религиозной секты была связана с причинением вреда здоровью и телесными наказаниями за неповиновение. По данным обвинения, сам "бог Кузя" нанес потерпевшим от 100 до 1200 ударов плеткой, резиновым тапком, кожаным ремнем и руками.

Секта отличалась не только жесткой внутренней иерархией и наказанием непослушных участников, но и противоправным завладением денежными средствами граждан.

В ходе обысков были изъяты около 43 миллионов рублей и свыше 100 тысяч долларов.