Российские ватерполисты с победы стартовали на чемпионате Европы в Барселоне

Мужская сборная России провела первый матч на групповом этапе чемпионата Европы по водному поло, который проходит в испанской Барселоне. Соперниками россиян стали ватерполисты из Словакии. Наша команда одержала уверенную победу со счетом 12:6 (3:1, 2:1, 5:1, 2:3).

Сборная России, как и словацкая команда, выступает в группе D. Следующую встречу российские ватерполисты проведут 18 июля. В этот день они сразятся с представителями Сербии.

Напомним, что в Барселоне также проходит чемпионат Европы по водному поло среди женских сборных. Российская команда в двух первых встречах одержала уверенные победы и лидирует в своей группе.