Опубликовано видео массового ДТП с участием шести машин в Подмосковье

Регистратор запечатлел момент серьезной аварии, произошедшей в понедельник, 16 июля, в селе Аксиньино Ступинского района Московской области на трассе А-108, известной как Московское большое кольцо или "Большая бетонка".

По предварительной информации, легковой автомобиль Renault Clio по неустановленной пока причине оказался на полосе встречного движения и столкнулся с фурой.

После этого большегруз выехал на "встречку", врезался в несколько грузовиков, разворотив бок одному из них, и буквально смял Hyundai, вытолкав его в кювет.

Затем фура остановилась за пределами проезжей части, попутно сбив один и повредив второй столб.

В общей сложности, в ДТП приняли участие шесть транспортных средств.

В настоящее время известно о двух пострадавших, которым потребовалась госпитализация.