Пьяный водитель сбил насмерть ребенка в Иркутской области

Пьяный водитель ВАЗ-21074 насмерть сбил 4-летнюю девочку в Бирюсинске Иркутской области. Водитель двигался с высокой скоростью и не смог избежать аварии, когда ребенок пересек дорогу на велосипеде в запрещенном месте.

По данным РИА Новости, девочка скончалась до приезда скорой.

Помимо того, что в момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, он также не имел прав на управление транспортом.

Сейчас водитель задержан. Ведется расследование обстоятельств случившегося.