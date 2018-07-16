ВКонтакте рассказала о самых популярных матчах и игроках ЧМ-2018

Команда ВКонтакте подвела итоги чемпионата мира по футболу и рассказала о масштабном росте активности во время турнира. Наиболее обсуждаемым матчем за время мундиаля стал поединок между Россией и Хорватией. Самую высокую активность пользователи ВКонтакте показали в дни матчей с участием сборной России. Вечером 7 июля, во время и после поединка Россия — Хорватия, количество выложенных историй увеличилось в 8 раз по сравнению с обычной активностью. 19 июня (Россия — Египет) и 1 июля (Испания — Россия) — в 5 раз. Для сравнения: во время финального матча Франция — Хорватия количество опубликованных историй превысило норму лишь в два раза. Кроме того, во время матча Россия — Хорватия выросло число отправленных сообщений — больше чем в два раза. Похожий результат пользователи показали и во время поединка со сборной Испании.

В честь ЧМ-2018 в июне в VK появился отдельный футбольный раздел — специальная новостная лента. За время турнира она получила свыше 117 миллионов просмотров. На протяжении всего турнира она собирала главные новости и интерактивные материалы от FIFA и ведущих медиа. С помощью специального виджета пользователи следили за счётом матчей в режиме реального времени, а по клику любители футбола могли получить подробную информацию: ознакомиться с составами команд, турнирной таблицей, календарём игр, подробной статистикой и информацией об игроках.

Также Команда ВКонтакте узнала, какие игроки были самыми обсуждаемыми в июне и июле 2018 года: