Никольскую улицу привели в порядок

Никольская улица в Москве существенно не пострадала от массовых гуляний во время Чемпионата Мира. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Никольская стала неофициальным центром турнира, где ежедневно собирались болельщики со всего мира, напоминает телеканал "Россия 24". Она даже получила название "народной фан-зоны". Бирюков также добавил, что иногда фанаты забирали с собой светодиодные лампочки, которыми украшена улица, однако коммунальные службы оперативно возвращали их на место.