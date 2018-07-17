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Расследование крушения Boeing-777 под Донецком 54 минуты назад
В ДНР прошла панихида по погибшим пассажирам малайзийского Boeing
На месте крушения малайзийского Boeing 777, разбившегося под Донецком 17 июля 2014 года, прошла панихида. Почтить память погибших пришли около 500 жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики. Собравшиеся возложили цветы к памятному знаку в селе Грабово и зажгли свечи, рассказали РИА Новости в пресс-службе общественного движения "Донецкая республика".
На борту самолета, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, находились 298 человек, все они погибли. По данным Международной следственной группы JIT Boeing был сбит из ЗРК "Бук". Украинские власти обвинили в катастрофе ополченцев, однако те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
В мае Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в причастности к трагедии. По версии следователей, ЗРК, с которой была запущена ракета, могла быть привезена из РФ. Однако в России категорически не согласились с этими обвинениями, назвав из голословными и предвзятыми. Президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, хотя Москва неоднократно предлагала помощь в расследовании, а также передавала экспертные материалы концерна "Алмаз-Антей". Однако выводы российских специалистов не были учтены.
В то же время официальные лица Малайзии считают, что Международная следственная группа JIT не смогла предоставить убедительных доказательств того, за крушение самолета ответственна Россия.
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