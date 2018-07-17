Волонтеры ФИФА поддерживают Собянина и переходят в его штаб

Волонтеры прошедшего в России чемпионата мира по футболу намерены вступить в штаб кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина. Об этом они сообщили в понедельник на встрече с кандидатом и действующим градоначальником.

Волонтеры поблагодарили мэра за поддержку их движения в Москве, отметив, что в проведении чемпионата мира помощь оказывали 5 тысяч человек.

Собянин, в свою очередь, поблагодарил волонтеров за вклад в проведение чемпионата. Он отметил, что благодаря их помощи Москва и вся Россия предстали перед иностранными гостями с другой, позитивной стороны.

Напомним, избирательный штаб Сергея Собянина открылся 15 июня. На данный момент в нем работает более 7 тысяч волонтеров. Все они участвуют в кампании кандидата: выходят на улицы, собирая наказы москвичей, участвуют в проекте "Добрые дела", отвечают на вопросы горожан в колл-центре.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.