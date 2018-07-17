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17 июля 201813:21

Жители Краснодара перемещались по улицам города на лодках. Видео

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Вчерашний потоп в Краснодаре надолго запомнится жителям города: особенно большой уровень воды, доходившей до уровня груди рослых мужчин, наблюдался на Московской улице.

 

Люди с трудом передвигались по дороге и тротуарам и с завистью смотрели на гордых обладателей лодок — действительно, некоторые жители города, недолго думая, пересели на плавательные средства. Остальное движение, в том числе и общественного транспорта, было парализовано.

 

Последствия потопа на Московской улице устранялось при помощи трех мощных промышленных насосов. За ночь их работы уровень воды существенно снизился и не превышает в самых глубоких местах нескольких десятков сантиметров.

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