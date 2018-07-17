Губернатор Подмосковья пообещал достроить все дома разорившейся Urban Group

В Подмосковье сегодня заработали штабы по работе с дольщиками компании Urban Group. Они открыты возле недостроенных жилых комплексов. Там принимают документы от клиентов потерпевшей крах фирмы. Все данные будут внесены в единый реестр, который поможет более четко распланировать дальнейшее строительство. Также для дольщиков открыта горячая линия: +7(800)700-72-14.

В свою очередь, губернатор Московской области сегодня пообещал, что все дома Urban Group будут достроены.

"Все дома будут достроены без исключения, плюс Московская область будет достраивать объекты социального назначения — детские сады, школы. Сейчас мы делаем анализ, что избыточное убрать. Что не начинали строить, строить не будем. Всю социальную инфраструктуру будем строить за счет бюджета", — сообщил Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

В связи с крахом компании Urban Group Следственный комитет России уже возбудил первое уголовное дело. Расследование начато в отношении руководства дочерней фирмы "Иван-строй". Она так и не достроила жилой комплекс "Лайково" в Одинцовском районе, собрав с людей миллиарды рублей. Топ-менеджеры подозреваются в злоупотреблении полномочиями. В их домах прошли обыски. Но обвиняемых и задержанных пока нет.

Скандал вокруг Urban Group разгорелся весной, когда компания фактически заморозила все работы. Тогда к делу подключился "Фонд защиты прав дольщиков". По мнению его экспертов, деньги людей были незаконно переведены на частные счета.