На севере Афганистана смертник унес с собой 15 жизней

При подрыве смертника террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России) в провинции Сари-Пуль (север Афганистана) погибли 15 человек.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на заявление представителя 209 корпуса "Шахин" вооруженных сил Афганистана на севере страны Мохаммада Ханифы Резайе, взрыв прогремел в районе Саяд во время похорон одного из главарей движения "Талибан" (запрещено в России) Шира Мохаммада Газанфара. Смертник привел в действие взрывное устройство во время церемонии. Погибли 15 боевиков, трое получили ранения.

Газанфар погиб в ходе столкновений с боевиками ИГ в минувший понедельник. На следующий день был убит один из его братьев.